Александр Кожевников о российских игроках в НХЛ: Все на ведущих ролях в этом сезоне

«Отлично! Все на ведущих ролях в этом сезоне! Мне больше всех, в любом случае, нравится Артемий Панарин. Женя Малкин в последнее время очень неплохо играет. Про Сашу Овечкина не говорю уж, что там про него постоянно говорить?! Тут уже и слов нету. Он всегда наверху. А Женька раскрылся после травмы, забивает, — рассказал Кожевников «Газете.Ru».

— Еще Капризов молодец. У Тарасенко сейчас дела идут не очень, но у него психологическая проблема, наверное. Душат там его: травмы, слухи о переходе. Кучеров — что и говорить, он уже двукратный чемпион. О нем, о Василевском и не надо особо говорить — мастера с большой буквы. И Свечников из той же оперы».