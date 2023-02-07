Александр Кожевников о Кузьменко: Под него начнут собирать команду «Ванкувера»

«Про Кузьменко-то я сразу сказал, что он там заиграет. Вопросов не было. Это понятно было изначально. Правильно, что продлил контракт с «Ванкувером». Команда не блещет, но он-то будет блистать, и под него начнут команду собирать. Это нормальная система в НХЛ для ведущих игроков. На следующий год, конечно, надо будет доказывать, как Капризову. Но тот уже все доказал, третий год играет, все у него хорошо и растет с каждой игрой. Отыграет Кузьменко следующий год так же, как в этом сезоне, и уже под него будут собирать команду. Правильно сделал — от добра добра не ищут», — рассказал Кожевников «Газете.Ru».

В текущем сезоне 26-летний Кузьменко играет по контракту с максимальной зарплатой новичка, составляющей менее $1 млн, а со следующего чемпионата в силу вступит новое двухлетнее соглашение с окладом в $5,5 млн.