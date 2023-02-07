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«Сибирь» дома уступила «Трактору» в серии буллитов

Сибиряки по-прежнему идут на первом месте Востока.
07 февраля 2023 18:25
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Трактора» на выезде обыграли «Сибирь» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе челябинцев шайбы забросили Роберт Хэмилтон (7-я минута), Никита Тертышный (24), Петр Хохряков (37) и Максим Шабанов (57). Соперник ответил голами Тэйлора Бека (27), Валентина Пьянова (50), Максима Сушко (58) и Тревора Мерфи (60).

В серии буллитов победу гостям принесла точная попытка Тертышного.

Таким образом, «Трактор» набрал 61 очко и расположился на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» осталась на первой строчке (78 очков).

12 февраля «Сибирь» на своей площадке примет «Металлург», а «Трактор» тремя днями ранее у себя примет минское «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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