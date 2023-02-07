«Витязь» уступил «Автомобилисту», прервав свою пятиматчевую победную серию в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Витязь» завершился уверенной победой екатеринбургского клуба со счетом 3:0.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков, отличившийся на 3-й минуте, а также Кертис Волк (6) и Стефан Да Коста (56).

Таким образом, «Витязь» потерпел свое первое поражение в последних шести матчах чемпионата. В данный момент команда Вячеслава Буцаева занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Автомобилист» идет третьим на Востоке (75 очков).

9 февраля «Витязь» отправится в гости к «Металлургу», а клуб из Екатеринбурга в тот же день у себя примет СКА.