Шайба Хмелевского принесла «Салавату Юлаеву» победу над ЦСКА в овертайме

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что счет был открыт на девятой минуте встречи – автором заброшенной шайбы стал защитник уфимцев Григорий Панин. В третьем периоде армейцы смогли отыграться усилиями Сергея Плотникова (51-я минута).

В овертайме победу хозяевам принес гол Александра Хмелевского (61).

В данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 71 очко. ЦСКА идет вторым на Западе (82 очка).

9 февраля уфимцы сыграют дома с «Куньлунем», а красно-синие в тот же день отправятся в гости к «Авангарду».