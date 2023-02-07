СКА проиграл «Металлургу» в Магнитогорске

Хоккеисты СКА потерпели выездное поражение от «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу прошедшей встречи магнитогорский клуб вел в три шайбы. В составе хозяев результативными ударами отметились Григорий Дронов (11-я минута), Семен Кошелев (14) и Филипп Майе (22).

В третьем периоде усилиями Марата Хайруллина (43) и Игоря Ожиганова (46) армейцам удалось максимально приблизиться к своему сопернику. Однако подопечные Романа Ротенберга не смогли уйти от поражения.

Несмотря на неудачный результат, СКА остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 93 очка. «Металлург» идет четвертым на Востоке (74 очка).

9 февраля армейцы сыграют на выезде с «Автомобилистом», а клуб из Магнитогорска в тот же день на своем льду примет «Витязь».