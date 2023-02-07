«Куньлунь» прервал свою трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв на выезде «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Куньлунь Ред Стар» завершился победой китайской команды со счетом 3:2.

Отметим, что в составе гостей шайбы забросили Тайлер Вон (15-я минута), Брэндон Ип (22) и Томаш Юрчо (45). Хозяева ответили точными ударами Дмитрия Моисеева (53) и Егора Морозова (59).

Таким образом, «Куньлунь» набрал 47 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» идет седьмой (62 очка).

9 февраля клуб из Пекина сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым», а «сталевары» на своей площадке примут «Торпедо».