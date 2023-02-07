«Торпедо» не смогло одержать седьмую победу кряду в КХЛ, уступив дома «Адмиралу»

«Торпедо» в Нижнем Новгороде проиграло «Адмиралу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбу забросил Ю Сато (2-я минута). Дальневосточники ответили голами Либора Шулака (13), Ивана Емеца (31) и Николая Чебыкина (50).

Таким образом, «Торпедо» потерпело первое поражение в последних семи встречах лиги. В данный момент подопечные Игоря Ларионова располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка. «Адмирал» идет седьмым на Востоке (69 очков).

В следующем матче «Торпедо» встретится в Череповце с «Северсталью», а «Адмирал» на выезде сыграет против «Нефтехимика». Обе игры пройдут 9 февраля.