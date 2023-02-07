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«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Казанский клуб вернул себе лидерство в Восточной конференции КХЛ
07 февраля 2023 21:53
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечили себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыли хозяева площадки. Сначала отличился Павел Порядин (11-я минута), а спустя чуть больше минуты Андрей Белозеров (12) удвоил преимущество. Затем забивали гости. У «Ак Барса» шайбы на свой счет записали Дмитрий Кагарлицкий (20), Вадим Шипачев (42), Вячеслав Войнов(46), Дмитрий Юдин (46). Три результативные передачи отдал Александр Радулов. В третьем периоде у «Нефтехимика» отличился Вячеслав Лещенко (54)

«Ак Барс» набрал 79 очков и вернул себе лидерство в Восточной конференции. Команда также обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. У «Нефтехимика» 61 очко, команда занимает 9-е место на Востоке, отставая на три очка от зоны плей-офф.

Следующую игру «Ак Барс» проведет 9 февраля дома, принимая «Амур». Матч станет 600-м в КХЛ для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова. «Нефтехимик» в тот же день дома сыграет с «Адмиралом».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань) - 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)

1:0 – Порядин (Лещенко), 10:38

2:0 – Белозеров (Кизимов, Чивилев), 11:55

2:1 – Кагарлицкий (Радулов), 19:22

2:2 – Шипачев (Радулов, Галиев), 41:16

2:3 – Войнов (Шипачев, Радулов), 45:09

2:4 – Юдин, 45:53

3:4 – Лещенко (Галимов), 53:56

Голы: Тихомиров - Билялов

источник: «Советский спорт»
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