Дубль О'Делла помог московскому «Динамо» победить «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Сочи» завершился победой бело-голубых со счетом 4:1.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард столичной команды Эрик О'Делл, отличившийся дублем на 12-й и 24-й минутах. Еще по голу у хозяев забили Павел Кудрявцев (5) и Александр Скоренов (39). Соперник ответил результативным броском Кирилла Петькова (46).

Таким образом, «Динамо» набрало 79 очков и расположилось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» идет 11-м (23 очка).

10 февраля москвичи отправятся в гости к «Локомотиву», а сочинцы днем ранее у себя примут «Спартак».