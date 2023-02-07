Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Счет открыли гости благодаря точному броску Павла Кукштеля (5-я минута). В составе победителей отличились Седрик Пакетт (33), Ник Меркли (40) и Дмитрий Коробов, отправивший шайбу в пустые ворота (60).

Минское «Динамо» набрало 63 очка и переместилось на седьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Московский «Спартака» с 58 очками занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на три очка.

Следующую игру «Спартак» проведет 9 февраля в Сочи, а минское «Динамо» отправится в Челябинск к «Трактору». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Кукштель (Талалуев, Цыплаков), 04:24

1:1 – Пакетт (Варфоломеев), 32:36

2:1 – Меркли, 39:26

3:1 – Коробов, 59:27 (в пустые ворота)

Вратари: Колосов - Рибар