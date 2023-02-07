Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на выезде обыграл «Нефтехимик» (4:3).

Отметим, что данный результат позволил казанцам выйти в плей-офф.

– Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. Ребята молодцы, что нашли в себе силы и эмоции, начали играть правильно и решили исход матча. «Нефтехимик» сегодня вновь забил в меньшинстве? Говорил об этом. Но, к сожалению, недоработали, – приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанцев.

Напомним, что в данный момент «Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. 9 февраля клуб из Татарстана на своем льду примет «Амур».