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Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Нефтехимиком»

Казанцам удалось досрочно выйти в плей-офф Кубка Гагарина.
07 февраля 2023 22:37
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб на выезде обыграл «Нефтехимик» (4:3).

Отметим, что данный результат позволил казанцам выйти в плей-офф.

– Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. Ребята молодцы, что нашли в себе силы и эмоции, начали играть правильно и решили исход матча. «Нефтехимик» сегодня вновь забил в меньшинстве? Говорил об этом. Но, к сожалению, недоработали, – приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанцев.

Напомним, что в данный момент «Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. 9 февраля клуб из Татарстана на своем льду примет «Амур».

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