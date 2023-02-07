Тренер московского «Динамо» Кудашов: Мы свое уже отъездили

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что домашние матчи в концовке регулярного сезона помогут команде набрать форму и лучше перейти к плей-офф.

«Мы свое отъездили уже. Хорошо, что так. Тут уж как есть календарь, так и есть. Аномальное количество травм? Оно не аномальное, если в процентном соотношении посмотреть, учитывая увеличившееся количество игр, то на то и выйдет. Если вы имеете в виду, характер травм, то у нас переломы, здесь связать с чем-то сложно. Можно только похвалить игроков, что ловят на себя броски», - сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции после игры с «Сочи».

В регулярном чемпионате «Динамо» осталось провести 8 игр, одна из которых пройдет в Ярославле, а все остальные в Москве. Бело-голубые сыграют трижды со «Спартаком» и по два раза с ЦСКА и «Витязем». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.