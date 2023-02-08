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Две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился в овертайме.
08 февраля 2023 09:04
автор: Максим Скороходов

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Колорадо» со счетом 2:1.

На гол нападающего гостей Натанa МакКиннона (31-я минута) «Пингвинз» ответили шайбами Брайана Раста (57) и Криса Летанга (64), в обоих случаях ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.

«Пингвины» набрали 59 очков и находятся в зоне плей-офф, на восьмом месте Восточной конференции. «Эвеланш» также попадают в Кубок Стэнли, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы Центрального дивизиона.

«Колорадо» 10 февраля сыграет в гостях против «Тампы-Бэй», «Питтсбург» на следующий день проведет выездную встречу против «Анахайма».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» - «Колорадо Эвеланш» - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:
0:1 – Маккиннон (Жирар, Байрэм), 30:21
1:1 – Раст (Цукер, Малкин), 56:22
2:1 – Летанг (Малкин, Кросби), 63:36

источник: NHL (НХЛ)
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