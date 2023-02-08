Результативный пас Барабанова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 3:4.

В составе «молний» голами отличились Росс Колтон (3-я минута), и Брэйден Пойнт, реализовавший большинство (10) и забросивший шайбу в равных составах, добавим, что автору дубля ассистировали российские хоккеисты Михаил Сергачев и Никита Кучеров, сделавший две голевые передачи.

У «акул» забивали Эрик Карлссон, реализовавший численное преимущество (7), дважды Тимо Майер, в большинстве с передачи Александра Барабанова (37) и в овертайме (63), а также Джон Гаджович (44).

«Шаркс» набрали 43 очка и занимают седьмое место в Тихоокеанском дивизионе. «Лайтнинг» добыли 66-е очко и идут третьими в Атлантическом дивизионе.

«Сан-Хосе» 10 февраля сыграет в гостях со «Флоридой», «Тампа-Бэй» в этот же день примет «Колорадо».