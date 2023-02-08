Голкипер «Айлендерс» Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

Сорокин отразил 32 броска в матче с «Сиэтл Кракен» и пятый раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он сравнялся по этому показателю с лидером этого сезона Дарси Кемпера («Вашингтон Кэпиталз»). Всего на счету Сорокина 15 сухих матчей в карьере в лиге и он вышел на четвертое место в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, забросивший две шайбы и сделавший одну передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Третьей звездой дня назван вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит, отразивший 41 из 42 бросков в игре с «Колорадо Эвеланш».