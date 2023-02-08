Никита Щитов - о «Торпедо» в плей-офф КХЛ: Не будут мальчиками для битья

Экс-защитник множества российских команд Никита Щитов оценил шансы «Торпедо» в плей-офф КХЛ.

«Вся лига должна следить за ними. Поэтому, не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья и сразу вылетит. Думаю, что первый раунд «Торпедо» пройдет. Дальше надо смотреть, кто будет их соперником. Если ЦСКА или СКА, то будет тяжело — это команды с большим опытом и длинной скамейкой. Если московское «Динамо» или «Локомотив», то «Торпедо» сможет сыграть на равных и даже победить», - приводит слова Щитова «РБ-Спорт».

В настоящий момент «Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции, команда Игоря Ларионова набрала 82 очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий свой матч «Торпедо» проведет 9 февраля, когда сыграет в гостях против «Северстали». Встреча начнется в 19:30 по Москве.