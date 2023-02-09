«Я бы хотел их здесь видеть». Глава Федерации хоккея Чехии - о России на чемпионате мира-2024

Президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик высказался о возможном участии России на чемпионате мира 2024 года.

«Мне грустно, когда я смотрю телевизор и вижу, что происходит на Украине. Мы не можем просто поставить спорт в приоритет, хотя я бы хотел их (российских хоккеистов - прим.) здесь видеть. Более того, они были моим любимым соперником, русских я обыгрывал чаще всех», - сказал Гадамчик чешским журналистам.

Добавим, что чемпионат мира-2024 пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.