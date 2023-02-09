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Передача Панарина принесла «Рейнджерс» победу над «Ванкувером»

В составе гостей отличился Василий Подколзин.
09 февраля 2023 08:19
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Крис Крайдер, Филип Хытил, Алексис Лафренье и Мика Зибанежад с передачи Артемия Панарина.

Гости ответили точными бросками Конора Гарлэнда, Василия Подколзина и Элиаса Петтерссона.

«Рейнджерс» набрали 66 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 44 очками остался 12-м на Западе.

источник: «Советский спорт»
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