Передача Панарина принесла «Рейнджерс» победу над «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Крис Крайдер, Филип Хытил, Алексис Лафренье и Мика Зибанежад с передачи Артемия Панарина.

Гости ответили точными бросками Конора Гарлэнда, Василия Подколзина и Элиаса Петтерссона.

«Рейнджерс» набрали 66 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 44 очками остался 12-м на Западе.