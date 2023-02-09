Нападающий «Металлурга» Кошелев обвиняется в даче взятки в крупном размере

Форвард «Металлурга» Семен Кошелев обвиняется по двум частям статьи уголовного кодекса РФ.

Как сообщается на сайте Ленинского районного суда Уфы, 27-летнему хоккеисту вменяются: «Дача взятки должностному лицу» и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Заседание по делу перенесено на 21 марта.

Обвинение может быть связано с делами о покупке военных билетов. Миллионные штрафы уже получили голкипер Анвар Сулейманов, а также форварды Владислав Лукин и Михаил Воробьев.

В текущем чемпионате Семен провел 41 матч, в котором набрал 17 (9+8) очков.