Пастрняк удалил фото с Овечкиным после критики болельщиков из Чехии

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк удалил совместное фото с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным со своей страницы в социальной сети.

Напомним, что хоккеисты сделали снимок во время проведения Матча звезд НХЛ. Уик-энд прошел в начале февраля в городе Парадайс.

После этого Пастрняк подвергся критики со стороны чешских болельщиков. Они были недовольны фотографией с Овечкиным.

«Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин?» — написал один из фанатов в комментариях под фото.

В текущем сезоне Давид провел за «Бостон» 51 матч, в котором набрал 72 (38+34) очка.