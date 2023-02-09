Тренер «Ак Барса» надеется порадовать зрителей игрой против «Амура»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал об ожиданиях от домашнего матча своего команды против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день, но все находятся в одинаковых условиях. Сегодня – последняя домашняя игра перед длительным перерывом, нас придут поддержать болельщики. Постараемся показать то же, что показывали на выезде. «Амур» – тяжелый соперник, вязко играет, отлично играет от обороны. Надо будет, во-первых, использовать свои моменты, а, во-вторых, не давать сопернику возможности убежать в контратаку», - сказал тренер «Ак Барса» клубной пресс-службе.

Казанский клуб выиграл в двух из трех последних матчах, состоявшихся на выезде, в настоящий момент команда Бабенко лидирует в Восточной конференции, набрав 79 очков в 61 игре. «Тигры» идут в той же турнирной таблице восьмыми, у них 64 очка в 60 в матчах.

Матч «Ак Барс» - «Амур» пройдет 9 февраля и начнется в 19:00.