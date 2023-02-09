Нападающий московского «Динамо» Лилья выведен из списка травмированных

Шведский нападающий Якоб Лилья выведен из списка травмированных московского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, в ближайшие дни также ожидается возвращение из лазарета другого форварда Алексея Потапова.

В текущем сезоне Лилья провел 44 матча, в которых забросил набрал 22 (11+11) очка. У Потапова 19 игр без результативных очков.

Добавим, что московское «Динамо» набрало 79 очков в 60 матчах и находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.