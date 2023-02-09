«Авангард» в овертайме уступил ЦСКА, потерпев третье поражение кряду в КХЛ

«Авангард» на своей площадке принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе армейцев отличились Павел Карнаухов и Максим Мамин.

«Ястребы» ответили заброшенной шайбой в исполнении Арсения Грицюка.

Таким образом, команда Сергея Федорова с 84 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Михаила Кравца потерпели третье поражение кряду и опустились на шестую строчку Востока, имея в своем активе 73 очка.

В следующем матче ЦСКА отправится в гости к московскому «Динамо» (12 февраля), а «Авангард» примет дома СКА (11 февраля).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – ЦСКА – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Гол:

0:1 – Карнаухов (Светлаков, Нестеров), 11:41

1:1 – Грицюк (Буше), 58:17

1:2 – Мамин (Провольнев, Григоренко), 61:17.