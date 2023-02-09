Дубль Хайруллина помог СКА обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

СКА на выезде оказался сильнее «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу петербургского клуба
В составе победителей отличились Марат Хайруллин (дважды), Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников.
Екатеринбуржцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Ника Эберта и Патриса Кормье.
Таким образом, команда Романа Ротенберга с 95 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на третьей строчке Востока, имея в своем активе 75 очков.
В следующем матче СКА отправится в гости к «Авангарду», а «Автомобилист» примет дома минское «Динамо». Оба противостояния состоятся 11 февраля.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» – СКА – 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Голы:
1:0 – Эберт (Тарасов, Гуркин), 30:36
1:1 – Хайруллин (Яшкин, Ожиганов), 32:51
2:1 – Кормье (Макеев, Блэкер), 38:32
2:2 – Яшкин (Хайруллин, Ожиганов), 39:59
2:3 – Бардаков (Волков), 45:06
2:4 – Рукавишников (Бардаков), 49:40
2:5 – Хайруллин (Хуснутдинов), 57:44.