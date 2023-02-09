Дубль Хайруллина помог СКА обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

СКА на выезде оказался сильнее «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу петербургского клуба

В составе победителей отличились Марат Хайруллин (дважды), Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников.

Екатеринбуржцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Ника Эберта и Патриса Кормье.

Таким образом, команда Романа Ротенберга с 95 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на третьей строчке Востока, имея в своем активе 75 очков.

В следующем матче СКА отправится в гости к «Авангарду», а «Автомобилист» примет дома минское «Динамо». Оба противостояния состоятся 11 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – СКА – 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы:

1:0 – Эберт (Тарасов, Гуркин), 30:36

1:1 – Хайруллин (Яшкин, Ожиганов), 32:51

2:1 – Кормье (Макеев, Блэкер), 38:32

2:2 – Яшкин (Хайруллин, Ожиганов), 39:59

2:3 – Бардаков (Волков), 45:06

2:4 – Рукавишников (Бардаков), 49:40

2:5 – Хайруллин (Хуснутдинов), 57:44.