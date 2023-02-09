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«Салават Юлаев» нанес поражение «Куньлуню» в матче КХЛ

Уфимский клуб одержал третью победу подряд.
09 февраля 2023 19:25
автор: Александр Поволоцкий

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил в овертайме «Куньлунь» со счетом 3:2.

За команду Виктора Козлова голы на 4-й минуте забили Данил Алалыкин и Артем Пименов.

Авторами шайб «Куньлуня» стали Паркер Фу (30-я минута) и Зак Лесли (59-я).

Решающий гол на счету Александра Хмелевского (62-я).

Уфимцы набрали 73 очка и занимают шестое место турнирной таблицы Восточной конференции. Клуб из Китая с 48 очками занимают десятую позицию на Западе.

«Салават Юлаев» 11 февраля примет «Витязь», «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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