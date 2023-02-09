«Металлург» на своей площадке в овертайме проиграл «Витязю» в матче КХЛ

«Металлург» на своей площадке принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу клуба из Балашихи.
В составе победителей отличились Степан Старков, Кирилл Рассказов, Скотт Уилсон, Тайлер Граовак и Владимир Галузин.
Магнитогорцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Павла Акользина (дважды), Андрея Чибисова и Брендона Лейпсика.
Таким образом, команда Вячеслава Буцаева с 72 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Ильи Воробьева находятся на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 74 очка.
В следующем матче «Витязь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (11 февраля), а «Металлург» сыграет на выезде против «Сибири» (12 февраля).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Московская область) – 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Старков (Руа, Кара), 6:02
1:1 – Акользин (Фисенко), 7:47
2:1 – Чибисов (Лайпсик, Дронов), 23:36
2:2 – Рассказов (Старков), 27:13
3:2 – Акользин (), 32:47
3:3 – Уилсон (Руа, Рассказов), 33:34
3:4 – Граовац (Аркалов, Ежов), 34:24
4:4 – Лейпсик (Зернов), 59:45
4:5 – Галузин (Рой), 60:40.