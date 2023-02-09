«Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл хабаровский «Амур».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артем Лукоянов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.

Гости вели 2:0 после точных бросков Сергея Лапина и Ивана Николишина, однако упустили добытое преимущество.

«Ак Барс» с 81 очком укрепил лидерство в Восточной конференции.

В активе хабаровчан осталось 64 очка и восьмое место. Команда продолжает борьбу за участие в плей-офф Кубка Гагарина.