«Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл хабаровский «Амур».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артем Лукоянов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.
Гости вели 2:0 после точных бросков Сергея Лапина и Ивана Николишина, однако упустили добытое преимущество.
«Ак Барс» с 81 очком укрепил лидерство в Восточной конференции.
В активе хабаровчан осталось 64 очка и восьмое место. Команда продолжает борьбу за участие в плей-офф Кубка Гагарина.
источник: «Советский спорт»