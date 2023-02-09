Федоров - о матче с «Авангардом» в КХЛ: Нашли ключи к победе

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после победы своей команды над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Кое-что не получилось. Можно сказать, не везло. Тем не менее, нашли ключи к победе. Важно закончить эту серию хорошим результатом против хорошего соперника», - приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в составе армейцев отличились Павел Карнаухов и Максим Мамин. «Ястребы» ответили заброшенной шайбой в исполнении Арсения Грицюка.

Команда Сергея Федорова с 84 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Михаила Кравца потерпели третье поражение кряду и опустились на шестую строчку Востока, имея в своем активе 73 очка.

В следующем матче ЦСКА отправится в гости к московскому «Динамо» (12 февраля), а «Авангард» примет дома СКА (11 февраля).