«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке принимал «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нижнекамского клуба.

В составе хозяева отличился Владислав Леонтьев (3-я минута) и Семен Кизимов (58-я).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Николая Елисеева (11-я).

Таким образом, команда Олега Леонтьева с 63 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Леонида Тамбиева находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 69 очков.

В следующем матче «Нефтехимик» примет дома «Витязь» (11 февраля), а «Адмирал» сыграет в Челябинске с «Трактором» (13 февраля).