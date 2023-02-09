«Северсталь» по буллитам оказалась сильнее «Торпедо» в матче КХЛ

«Северсталь» на своей площадке принимала «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча после овертайма завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее был череповецкий клуб.

В составе хозяев отличились Макар Хабаров (39-я минута), Александр Суворов (47-я) и Михаил Тихонов (55-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Дарьина (15-я и 56-я) и Максима Федотова (26-я).

Таким образом, команда Андрея Разина с 64 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Ларионова поднялись на третью строчку, имея в своем активе 83 очка.

В следующем матче «Северсталь» примет дома «Амур», а «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде против «Спартака». Оба противостояния состоятся 11 февраля.