«Спартак» нанес поражение «Сочи» и продолжает борьбу за плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде обыграл «Сочи».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Андрей Локтионов, Александр Хохлачев и Шейн Принс. Все три шайбы красно-белые забросили в большинстве.
Хозяева ответили точными бросками Сергея Косовца и Матвея Мичкова.
Таким образом, команда Алексея Заварухина взяла реванш у южан за поражение в Москве недельной давности, которое выбросило «Спартак» из кубковой восьмерки.
После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и на три пункта отстает от минского «Динамо», имея игру в запасе.
«Сочи» доигрывает «регулярку», располагаясь на последней строчке Запада с 23 очками.
источник: «Советский спорт»