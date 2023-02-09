Ротенберг - о матче с «Автомобилистом»: Хорошее выполнение установки и важная для нас победа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после победы своей команды над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Приятно играть против такого сильного соперника. Наши ребята - молодцы! Выполнили все, о чем мы договаривались. Хорошее выполнение установки и важная для нас победа», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что в составе победителей отличились Марат Хайруллин (дважды), Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников. Екатеринбуржцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Ника Эберта и Патриса Кормье.

Команда Романа Ротенберга с 95 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на третьей строчке Востока, имея в своем активе 75 очков.

В следующем матче СКА отправится в гости к «Авангарду», а «Автомобилист» примет дома минское «Динамо». Оба противостояния состоятся 11 февраля.