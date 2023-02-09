Тренер «Трактора» оценил шансы команды выйти в плей-офф Кубка Гагарина

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также оценил шансы уральцев выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

«Моментами мы неплохо играли, после 3:0 чуть-чуть расслабились и получили ненужное удаление, чем соперник воспользовался. Здорово, что забили четвертый гол в меньшинстве, хорошую контратаку провели. Третий период сыграли по счету.

Понимаем, в каком положении находимся. От каждого игрока зависит результат. Все стараются и отдаются в каждом матче, в каждом игровом эпизоде», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Челябинска.

В составе »Трактора» дубль оформил Сергей Калинин (12-я и 19-я минуты). По разу отличились Кирилл Капустин (27-я) и Максим Шабанов (36-я).

Белорусский клуб ответила заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Козуна (32-я), Райана Спунера (34-я) и Джозефа Душака (57-я).

Таким образом, команда Анвара Гатиятулина с 63 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на седьмой строчке Запада, имея в своем активе 63 очка.

В следующем матче «Трактор» примет дома «Адмирал» (11 февраля), а «Динамо» в этот же день сыграет в Екатеринбурге против «Автомобилиста».