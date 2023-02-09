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«Ситуация тяжелая»: Разин пожаловался на кадровые проблемы «Северстали»

Череповчане одержали волевую победу над нижегородским «Торпедо».
09 февраля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Был хороший соперник, быстрый. Ребята молодцы. С 0:2 отыграться дорогого стоит, тем более, в третьем периоде горели. Жалко, что дали сопернику возможность сравнять счет. Зато показали зрителям всю красоту хоккея.

Живем, как на бомбе. Каждый день кто-то да болеет, кто-то да выбывает. Процесс такой - заболел, болеет два-три дня. А выходит все-равно с потерянными физическими кондициями. На льду сейчас есть запасные, это радует. Ситуация тяжелая. Нет основных - Петунина, Пыленкова, Самонова», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Северстали» в серии послематчевых буллитов.

В составе хозяев отличились Макар Хабаров (39-я минута), Александр Суворов (47-я) и Михаил Тихонов (55-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Дарьина (15-я и 56-я) и Максима Федотова (26-я).

Таким образом, команда Разина с 64 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Ларионова поднялись на третью строчку, имея в своем активе 83 очка.

В следующем матче «Северсталь» примет дома «Амур», а «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде против «Спартака». Оба противостояния состоятся 11 февраля.

источник: КХЛ
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