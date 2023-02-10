Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Флоридой», у Бобровского 33 сэйва

«Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пантерз».

В составе победителей по дублю оформили Сэм Райнхарт и Эрик Стаал. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34.

«Шаркс» ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Барабанова.

В следующем матче «Флорида» примет дома «Колорадо», а «Сан-Хосе» отправится в гости к «Вашингтону». Оба противостояния состоятся 12 февраля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Сан-Хосе» – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Барабанов (Карлссон), 5:49

1:1 – Райнхарт (Стаал), 24:30

2:1 – Райнхарт (Лунделль, Луостаринен), 39:19

3:1 – Э.Стаал (Луостаринен), 58:21

4:1 – Э.Стаал (), 58:55

Вратари: Бобровский 33/34 – Кяхкенен 38/40.