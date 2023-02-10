Шайба Сергачева помогла «Тампе» разгромить «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду нанесла крупное поражение «Колорадо Эвеланш».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Брэндон Хейгел. Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, Брэйден Пойнт, реализовавшие большинство, а также Михаил Сергачев.
Отметим, что ворота «молний» защищал Андрей Василевский.
«Тампа» набрала 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Колорадо» с 58 очками девятый на Западе.
источник: «Советский спорт»