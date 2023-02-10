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«Миннесота» уступила «Вегасу», несмотря на гол Капризова

Игра прошла на «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле.
10 февраля 2023 08:29

«Вегас» на выезде оказался сильнее «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Голден Найтс».

В составе победителей отличились Николя Руа, Алекс Пьетранджело, Пол Коттер, Райлли Смит и Джек Айкел.

«Уайлд» ответили заброшенной шайбой в исполнении российского нападающего Кирилла Капризова.

В следующем матче «Вегас» примет дома «Анахайм», а «Миннесота» сыграет на своей площадке с «Нью-Джерси». Оба противостояния состоятся 12 февраля.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Вегас» – 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
Голы:
0:1 – Руа (Хауден, Колесар), 7:07
0:2 – Пьетранджело (), 22:41
1:2 – Капризов (Болди, Эрикссон Эк), 24:37
1:3 – Коттер (Маршессо, Айкел), 30:47
1:4 – Смит (), 32:53
1:5 – Айкел (Уайтклауд, Маршессо), 33:13
Вратари: Флери 18/23, Густавссон 8/8 – Томпсон 23/24, Хилл 4/4.

источник: «Советский спорт»
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