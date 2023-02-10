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Глава Федерации хоккея Чехии выступил против возвращения России на международные турниры

В частности, речь идет о чемпионате мира-2024.
10 февраля 2023 08:45

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик выступил против возвращения России на международные турниры, а именно на чемпионат мира-2024.

«Я знаю, что российские спортсмены не виноваты, но они - часть страны. Мы не можем выделить спорт, будто ничего не происходит», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

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Глава Федерации хоккея Чехии выступил против возвращения России на международные турниры
В частности, речь идет о чемпионате мира-2024.
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