«Плевать»: ставший первой звездой матча Василевский заявил, что награда не имеет для него значения

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал признание его первой звездой матча против «Колорадо Эвеланш».

«Я рад, что мы выиграли. Это единственное, что имеет значение, а не мой сухой матч. Когда мы побеждаем, мне плевать на личные достижения», - приводит слова вратаря пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Брэндон Хейгел. Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, Брэйден Пойнт, реализовавшие большинство, а также Михаил Сергачев.

Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Колорадо» с 58 очками девятый на Западе.