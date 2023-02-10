Билялетдинов рассказал, за счет чего «Ак Барс» переломил игру с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы над «Амуром» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложная игра была, непростая. Начали матч не так, как мы хотели, не всё получалось. Брак был в передачах, кое-то не складывалось. Потихоньку начали выравнивать, выправлять игру, третий период хороший и результативный. Многие вещи, на которые мы обращаем внимание, были выполнены достаточно неплохо. Говорили о том, что нужно сыграть дисциплинированно», - приводит слова Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» с 81 очком укрепил лидерство в Восточной конференции. В активе хабаровчан осталось 64 очка и восьмое место. Команда продолжает борьбу за участие в плей-офф Кубка Гагарина.

11 февраля «Амур» сыграет в гостях против «Северстали», а 14 февраля дома - с «Автомобилистом». В этот же день «Ак Барс» на выезде проведет встречу против «Адмирала».