Генменеджер «Сент-Луиса» высказался об обмене Тарасенко в «Рейнджерс»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Пару лет назад, когда Тарасенко оправился от травм, он попросил найти для него другую команду. Очевидно, это было тяжёлое лето, и мы ничего не могли с этим поделать. Он вернулся после травм в великолепной форме и провёл отличный прошлый сезон. Он всегда вёл себя как профессионал с того самого дня, как мы его задрафтовали.

Очевидно, что Нью-Йорк - привлекательный город для всех игроков лиги, поэтому мне было комфортно, когда я позвонил ему, чтобы сообщить об обмене. Я был бы удивлен, если бы мой выбор стал для него проблемой», - приводит слова Армстронга пресс-служба НХЛ.

Напомним, в составе «блюзменов» хоккеист становился обладателем Кубка Стэнли. Также за команду продолжают выступать Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко.

В «Рейнджерс» Тарасенко присоединится к Артемию Панарину.