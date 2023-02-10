«У него их куча, но это странно»: тренер «Тампы» - об очередном шат-ауте Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал очередной шат-аут российского голкипера команды Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш».

«Это здорово. Надеюсь, их сухих матчей будет еще много. У него их куча (28), но это странно. В некоторые годы их бывает много, а в другие сезоны они долго не приходят», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Брэндон Хейгел. Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, Брэйден Пойнт, реализовавшие большинство, а также Михаил Сергачев.

Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Тампа» набрала 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Колорадо» с 58 очками девятый на Западе.