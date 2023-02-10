Владимир Плющев о Тарасенко: Для его обмена есть причины

«Думаю, для обмена были какие-то причины, тем более что разговор шел уже давно, Владимир сам инициировал какие-то запросы. Не могу сказать, что мы владеем ситуацию и знаем, чем это было вызвано.

Что касается связки Панарин — Тарасенко, они играли вместе в молодежной сборной, но это было очень давно. Потом, вопрос совсем в другом: как тренеры будут использовать Тарасенко и Панарина. Мало что зависит от желания игроков, есть интересы клуба, и этим интересы подвержены руководители на любом уровне. Будет эта связка или нет, сложно сказать. Но то, что они знают друг друга и говорят на одном языке, думаю, уже хорошо. В коллективе должна быть своя поддержка», — сказал Плющев «Газете.Ru».