Тарасенко в «Рейнджерс» тренируется в одном звене с Панариным

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко проводит тренировки в одной тройке с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом, сообщают американские журналисты.

Напомним, накануне хоккеиста обменяли из «Сент-Луис Блюз», в составе которых хоккеист становился обладателем Кубка Стэнли. Также за команду продолжают выступать Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко.

В «Рейнджерс», помимо Панарина, выступает также голкипер Игорь Шестеркин.

Дебютным для Тарасенко должен стать матч против «Сиэтл Кракен», который пройдет 11 февраля.