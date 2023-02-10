Дубль Шалунова принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Максим Шалунов, реализовавший большинство и отправивший третью шайбу уже в пустые ворота. Также отличился Максим Березкин.

Ярославцы набрали 84 очка и догнали идущий на втором месте в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА.

Динамовцы с 79 очками остались на пятой строчке.

Отметим, что обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.