Дубль Шалунова принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл московское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Максим Шалунов, реализовавший большинство и отправивший третью шайбу уже в пустые ворота. Также отличился Максим Березкин.
Ярославцы набрали 84 очка и догнали идущий на втором месте в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА.
Динамовцы с 79 очками остались на пятой строчке.
Отметим, что обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.
источник: «Советский спорт»