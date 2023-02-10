Никитин о победе над «Динамо»: Сумели перебороть искушение оставить силы на потом

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

«Тяжелая игра. Первый гол дал определенное преимущество. Третий период - играли по счету. Понимали, что нужно будет хорошо выложиться. Ребята - молодчики, всех с победой. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Знали, что все будет зависеть не только от обороны, но и от вратаря с нападающими. Каждый должен был внести больше, чем может. На этом делали акцент. Что-то получилось, а что-то - нет, как всегда. Мы сумели перебороть желание и искушение оставить силы на потом», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Максим Шалунов, реализовавший большинство и отправивший третью шайбу уже в пустые ворота. Также отличился Максим Березкин.

Ярославцы набрали 84 очка и догнали идущий на втором месте в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА.

Динамовцы с 79 очками остались на пятой строчке.

Отметим, что обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.