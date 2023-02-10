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Панарин оценил переход Тарасенко в «Рейнджерс»: Все знают, какие у него сильные руки

Россияне воссоединились в Нью-Йорке.
10 февраля 2023 23:03
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал переход в команду своего соотечественника Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».

«Он умеет делать все - особенно бросать. Все знают, какие у него сильные руки, так что я постараюсь отдавать ему передачи в ближайшем матче», - приводят слова хоккеиста американские журналисты.

Напомним, накануне хоккеиста обменяли из «Сент-Луис Блюз», в составе которых хоккеист становился обладателем Кубка Стэнли. Также за команду продолжают выступать Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко.

В «Рейнджерс», помимо Панарина, выступает также голкипер Игорь Шестеркин.

Дебютным для Тарасенко должен стать матч против «Сиэтл Кракен», который пройдет 11 февраля.

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