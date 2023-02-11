Шайба Тарасенко в дебютном матче за «Рейнджерс» помогла команде обыграть «Сиэтл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Сиэтл Кракен».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владимир Тарасенко с передачи Артемия Панарина, Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, реализовавший большинство, Миак Зибанежад, также забросивший при численном перевесе, и Райан Линдгрен, отличившийся в меньшинстве.

Гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда, Джареда Маккена в большинстве и Брэндона Танева.

Отметим, что Тарасенко для того, чтобы впервые отличиться за свою новую команду, понадобилось всего 50 секунд на смене.

«Рейнджерс» набрали 68 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сиэтл» с 63 очками расположился на пятой строчке на Западе.