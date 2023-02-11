Сухарь Самсонова принес «Торонто» победу над «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде одолел «Колмабус Блю Джекетс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Джон Таварес, одну из шайб забросивший в численном большинстве. Еще один точный бросок на счету Пьера Энгвалля.

Российский голкипер канадской команды Илья Самсонов провел на площадке весь матч и отметился очередным сухарем.

«Торонто» набрал 72 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» с 34 очками по-прежнему располагается на последней строчке.